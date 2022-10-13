Очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет в Ташкенте

Очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств (СМИД СНГ) состоится в Ташкенте 14 апреля 2023 года.

Очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств (СМИД СНГ) состоится в Ташкенте 14 апреля 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, решение об этом было принято по итогам прошедшего в Астане (Казахстан) заседания глав внешнеполитических ведомств стран-участниц.

В нем Азербайджан представил глава МИД Джейхун Байрамов.

По итогам СМИД СНГ в Астане министры утвердили план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества на 2023 год, а также план мероприятий по реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества, рассчитанный на очередной двухлетний период.