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Очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет в Ташкенте

Очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет в Ташкенте Очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств (СМИД СНГ) состоится в Ташкенте 14 апреля 2023 года.
В регионе
13 октября 2022 г. 11:52
Очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет в Ташкенте

Очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств (СМИД СНГ) состоится в Ташкенте 14 апреля 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, решение об этом было принято по итогам прошедшего в Астане (Казахстан) заседания глав внешнеполитических ведомств стран-участниц.

В нем Азербайджан представил глава МИД Джейхун Байрамов.

По итогам СМИД СНГ в Астане министры утвердили план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества на 2023 год, а также план мероприятий по реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества, рассчитанный на очередной двухлетний период.

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Версия на азербайджанском языке MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurasının növbəti iclası Daşkənddə keçiriləcək

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