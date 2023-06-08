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Очередное заседание Совета глав правительств СНГ состоится 27 октября в Бишкеке

Очередное заседание Совета глав правительств СНГ состоится 27 октября в Бишкеке Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 27 октября этого года в Бишкеке.
В регионе
8 июня 2023 г. 15:37
Очередное заседание Совета глав правительств СНГ состоится 27 октября в Бишкеке

Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 27 октября этого года в Бишкеке.

Как передает Report, об этом сообщил генсек СНГ Сергей Лебедев на заседании совета глав правительств стран-членов Содружества в расширенном составе в Сочи.

"По предложению Кыргызстана, очередное заседание Совета глав правительств СНГ решено провести в Бишкеке 27 октября 2023 года", - сказал он.

В Сочи главы правительств подписали соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций.

Они также утвердили Концепцию развития промышленной кооперации с соответствующим комплексом мер до 2030 года, соглашения о взаимодействии при обмене данными мониторинга радиационной обстановки; о взаимодействии по вопросам документирования подлежащих высылке лиц свидетельствами на возвращение.

Помимо этого, принят Меморандум о сотрудничестве по противодействию мошенничеству на сетях электросвязи, а также утвержден план мероприятий до 2030 года по обращению с отходами электронного и электротехнического оборудования.

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Версия на азербайджанском языке MDB Hökumət Başçıları Şurasının növbəti iclası Bişkekdə keçiriləcək

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