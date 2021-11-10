Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 12 ноября

Очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств состоится 12 ноября в формате видеоконференцсвязи.

Очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств состоится 12 ноября в формате видеоконференцсвязи.

Как передает Report со ссылкой на Исполнительный комитет СНГ, ожидается, что главы правительств обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ, обсудят темы, касающиеся развития железнодорожного транспорта.

Также планируется определить дату и место проведения следующего заседания СГП, подписать документы, регламентирующие взаимодействие стран Содружества в сфере авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, инновационного сотрудничества.

Ожидается, что на заседании будет утвержден проект Плана мероприятий по проведению в Содружестве Независимых Государств в 2022 году Года народного творчества и культурного наследия.