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    Очередное заседание совета глав правительств стран СНГ пройдет 1 июня в Душанбе

    Главы правительств стран СНГ по итогам встречи в Ташкенте подписали ряд документов

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Очередное заседание совета глав правительств стран СНГ пройдет 1 июня следующего  года в Душанбе. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев на заседании Совета.

    Главы правительств стран СНГ по итогам сегодняшней встречи  в Ташкенте приняли заявление о консолидации усилий мирового сообщества для эффективного противодействия международным картелям.

    Также было подписано Соглашение об обмене информацией в рамках СНГ в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием.

    Кроме того, премьеры поставили свои подписи под решением об использовании ассигнований на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ, было принято решение о выделении ассигнований на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ в 2018 году.

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