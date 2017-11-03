Очередное заседание совета глав правительств стран СНГ пройдет 1 июня в Душанбе

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Очередное заседание совета глав правительств стран СНГ пройдет 1 июня следующего года в Душанбе. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев на заседании Совета.

Главы правительств стран СНГ по итогам сегодняшней встречи в Ташкенте приняли заявление о консолидации усилий мирового сообщества для эффективного противодействия международным картелям.

Также было подписано Соглашение об обмене информацией в рамках СНГ в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием.

Кроме того, премьеры поставили свои подписи под решением об использовании ассигнований на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ, было принято решение о выделении ассигнований на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ в 2018 году.