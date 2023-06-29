О нас

Очереди из грузовых фур на въезд в ЕС из Беларуси выросли в 3,5 раза

Очереди из грузовых фур на въезд в ЕС из Беларуси выросли в 3,5 раза Очереди из грузовых автомобилей на въезд в страны Европейского союза из Беларуси увеличились в 3,5 раза.
В регионе
29 июня 2023 г. 12:26
Очереди из грузовых фур на въезд в ЕС из Беларуси выросли в 3,5 раза

Очереди из грузовых автомобилей на въезд в страны Европейского союза из Беларуси увеличились в 3,5 раза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси.

"Очередь легковых авто на въезд в страны ЕС увеличилась в 2 раза, фур - в 3,5", - говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 более 420 большегрузов ожидают въезда в ЕС перед польским пунктом пропуска "Кукурыки" (сопредельный белорусский - "Козловичи"), где, по данным ГПК, польские контрольные службы оформили 39% грузовиков от нормы. Аналогичное количество автомобилей в среднем пропускают и литовские контрольные службы в пунктах пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог"), "Шальчининкай" ("Бенякони") и "Лаворишкес" ("Котловка").

"Наибольшее количество легкового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска "Тересполь" ("Брест"). За прошедшие сутки сопредельная сторона пропустила всего 34% авто [от нормы]", - отметили в госпогранкомитете.

На польско-белорусской границе насчитывается шесть автомобильных пунктов пропуска, из них четыре не функционируют по инициативе Варшавы. Без ограничений возможно движение пассажирского автотранспорта в пункте пропуска "Тересполь" ("Брест"), через "Кукурыки" ("Козловичи") Польша пропускает только грузовые автомобили, зарегистрированные в странах Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
ФотоОсуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
24 июня 2023 г. 15:49
В Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
ВидеоВ Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
24 июня 2023 г. 14:53
Посол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
ФотоПосол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
23 июня 2023 г. 11:00
Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39
Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi