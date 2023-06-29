Очереди из грузовых фур на въезд в ЕС из Беларуси выросли в 3,5 раза

Очереди из грузовых автомобилей на въезд в страны Европейского союза из Беларуси увеличились в 3,5 раза.

Очереди из грузовых автомобилей на въезд в страны Европейского союза из Беларуси увеличились в 3,5 раза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси.

"Очередь легковых авто на въезд в страны ЕС увеличилась в 2 раза, фур - в 3,5", - говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 более 420 большегрузов ожидают въезда в ЕС перед польским пунктом пропуска "Кукурыки" (сопредельный белорусский - "Козловичи"), где, по данным ГПК, польские контрольные службы оформили 39% грузовиков от нормы. Аналогичное количество автомобилей в среднем пропускают и литовские контрольные службы в пунктах пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог"), "Шальчининкай" ("Бенякони") и "Лаворишкес" ("Котловка").

"Наибольшее количество легкового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска "Тересполь" ("Брест"). За прошедшие сутки сопредельная сторона пропустила всего 34% авто [от нормы]", - отметили в госпогранкомитете.

На польско-белорусской границе насчитывается шесть автомобильных пунктов пропуска, из них четыре не функционируют по инициативе Варшавы. Без ограничений возможно движение пассажирского автотранспорта в пункте пропуска "Тересполь" ("Брест"), через "Кукурыки" ("Козловичи") Польша пропускает только грузовые автомобили, зарегистрированные в странах Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли.