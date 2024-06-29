Очереди фур сохраняются на границах Беларуси и ЕС

Около 1 680 большегрузных автомобилей ожидают въезда из Беларуси на территорию Евросоюза.

Около 1 680 большегрузных автомобилей ожидают въезда из Беларуси на территорию Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом свидетельствуют оперативные данные Госпогранкомитета страны.

По данным на утро 29 июня, на литовском направлении в пункте пропуска "Каменный Лог" стоят 550 большегрузов, в "Бенякони" - 630.

Есть очередь на выезд в Латвию в пункте пропуска "Григоровщина" - там ожидают пропуска через границу 560 фур.

На белорусско-польской границе очередей большегрузов нет, но в ПП "Брест" есть небольшая из легковых автомобилей – около 65 машин, там же на оформление стоят 40 автобусов.

Сопредельные с Беларусью страны ЕС - Польша, Литва и Латвия - на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.