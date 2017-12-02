Очередь из самолетов скопилась в московском аэропорту "Шереметьево"

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Московский аэропорт "Шереметьево" работает по фактической погоде, из-за закрытия взлетно-посадочных полос для очистки от снега образовалась очередь самолетов на вылет.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости вечером в ночь на субботу источник в авиадиспетчерской службе.

"В связи со сложными метеоусловиями аэропорт "Шереметьево" работает по фактической погоде. В час производится около 20 взлетно-посадочных операций вместо 55 при благоприятных метеоусловиях", - сообщил источник.

"Скапливается очередь из воздушных судов на вылет. Идёт переменное закрытие полос на чистку", - добавил собеседник.

Очевидец рассказал РИА Новости, что в "Шереметьево" в терминале D отключилось центральное информационное табло.