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    Очередь из самолетов скопилась в московском аэропорту "Шереметьево"

    В связи со сложными метеоусловиями аэропорт Шереметьево работает по фактической погоде

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Московский аэропорт "Шереметьево" работает по фактической погоде, из-за закрытия взлетно-посадочных полос для очистки от снега образовалась очередь самолетов на вылет.

    Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости вечером в ночь на субботу источник в авиадиспетчерской службе.

    "В связи со сложными метеоусловиями аэропорт "Шереметьево" работает по фактической погоде. В час производится около 20 взлетно-посадочных операций вместо 55 при благоприятных метеоусловиях", - сообщил источник.

    "Скапливается очередь из воздушных судов на вылет. Идёт переменное закрытие полос на чистку", - добавил собеседник.

    Очевидец рассказал РИА Новости, что в "Шереметьево" в терминале D отключилось центральное информационное табло.

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