Оценочная группа НАТО осмотрит военную базу в Грузии

Баку. 17 марта. REPORT. AZ/ Представители НАТО прибыли в Грузию с целью оценки инфраструктуры для создания тренировочного центра Альянса, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Открытие тренировочного центра в Грузии планируется в рамках пакета мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в НАТО, который был утвержден в ходе саммита альянса в Уэльсе в сентябре 2014 года. В центре будут проходить подготовку военнослужащие альянса и стран-партнеров НАТО.

В рамках визита представители НАТО осмотрят военную базу в Вазиани (близ Тбилиси), а также Национальный учебный центр "Крцаниси" (регион Квемо Картли). На основе соответствующего заключения будет определено местоположение центра, а также будут разработаны рекомендации по финансовой стороне проекта.