О нас

Оценен ущерб, нанесенный Харькову

Оценен ущерб, нанесенный Харькову Названы потери в результате атак России на Харьковскую область Украины.
В регионе
20 мая 2024 г. 13:54
Оценен ущерб, нанесенный Харькову

Названы потери в результате атак России на Харьковскую область Украины.

Как заявил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов восточноевропейскому бюро Report, самая тяжелая ситуация наблюдается в приграничном с Россией Волчанском районе: "Самым главным было остановить продвижение противника, с чем наша армия успешно справилась. Теперь линия фронта стабилизировалась, и наша армия делает все возможное, чтобы отбросить врага к границам. Что касается Волчанска, то часть города находится под контролем противника. Сейчас там идут уличные бои", - подчеркнул глава области.

По его словам, ежедневно обстреливается более 35 населенных пунктов области, в том числе город Харьков: "Незадолго до нашего разговора три раза управляемыми бомбами наносились удары по гражданской инфраструктуре, по частным жилым домам. К сожалению, есть жертвы, двое из которых - дети”.

По его словам, основной задачей является обеспечение населения электроэнергией: “Мы постоянно ведем борьбу с последствиями ракетных ударов по энергосистеме. Наша главная задача - ликвидировать последствия разрушений и подготовиться к следующему зимнему сезону".

Глава области также сообщил о потерях в Харьковской области, большая часть из которых приходится на последние несколько месяцев: "Погибли более 2000 мирных жителей, 80 из которых дети, самому младшему было всего 5 месяцев. Разрушено более 6 тысяч объектов, большинство из которых - многоэтажные и частные жилые дома, медицинские, образовательные учреждения, а также детские сады".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Head of Regional Civil-Military Administration reveals damage to Kharkiv
Версия на азербайджанском языке Xarkova dəyən zərər açıqlanıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
19 мая 2024 г. 19:13
Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы
Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы
19 мая 2024 г. 14:56
Президент: Надеюсь, что, проводя правильную политику, Армения внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству
Президент: Надеюсь, что, проводя правильную политику, Армения внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству
19 мая 2024 г. 14:52
Ильхам Алиев: Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо
Ильхам Алиев: Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо
19 мая 2024 г. 14:37
Президент: Мы приветствуем поддержку Ирана в вопросе мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
Президент: Мы приветствуем поддержку Ирана в вопросе мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
19 мая 2024 г. 14:28
Президент: Создание в Карабахском, Восточно-Зангезурском регионах и в Нахчыване источников зеленой энергии принесет пользу всему региону
Президент: Создание в Карабахском, Восточно-Зангезурском регионах и в Нахчыване источников зеленой энергии принесет пользу всему региону
19 мая 2024 г. 14:19
Президент Азербайджана: У нас очень большие планы в энергетической сфере
Президент Азербайджана: У нас очень большие планы в энергетической сфере
19 мая 2024 г. 14:17
Глава государства: Ирано-азербайджанская дружба, братство являются важным фактором стабильности в регионе
Глава государства: Ирано-азербайджанская дружба, братство являются важным фактором стабильности в регионе
19 мая 2024 г. 14:00
Ильхам Алиев: Межгосударственные отношения между Ираном и Азербайджаном достигли самого высокого уровня
Ильхам Алиев: Межгосударственные отношения между Ираном и Азербайджаном достигли самого высокого уровня
19 мая 2024 г. 13:52
Президент: Открытие гидроузла Гыз Галасы и ввод в эксплуатацию гидроузла Худаферин являются историческим событием
Президент: Открытие гидроузла "Гыз Галасы" и ввод в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" являются историческим событием
19 мая 2024 г. 13:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi