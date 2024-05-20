Оценен ущерб, нанесенный Харькову

Названы потери в результате атак России на Харьковскую область Украины.

Названы потери в результате атак России на Харьковскую область Украины.

Как заявил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов восточноевропейскому бюро Report, самая тяжелая ситуация наблюдается в приграничном с Россией Волчанском районе: "Самым главным было остановить продвижение противника, с чем наша армия успешно справилась. Теперь линия фронта стабилизировалась, и наша армия делает все возможное, чтобы отбросить врага к границам. Что касается Волчанска, то часть города находится под контролем противника. Сейчас там идут уличные бои", - подчеркнул глава области.

По его словам, ежедневно обстреливается более 35 населенных пунктов области, в том числе город Харьков: "Незадолго до нашего разговора три раза управляемыми бомбами наносились удары по гражданской инфраструктуре, по частным жилым домам. К сожалению, есть жертвы, двое из которых - дети”.

По его словам, основной задачей является обеспечение населения электроэнергией: “Мы постоянно ведем борьбу с последствиями ракетных ударов по энергосистеме. Наша главная задача - ликвидировать последствия разрушений и подготовиться к следующему зимнему сезону".

Глава области также сообщил о потерях в Харьковской области, большая часть из которых приходится на последние несколько месяцев: "Погибли более 2000 мирных жителей, 80 из которых дети, самому младшему было всего 5 месяцев. Разрушено более 6 тысяч объектов, большинство из которых - многоэтажные и частные жилые дома, медицинские, образовательные учреждения, а также детские сады".