Объявлены предварительные официальные результаты выборов в Грузии

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии объявила предварительные результаты выборов в местные органы власти, прошедшие вчера.
Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набирает 48,56% голосов на местных выборах по пропорциональным спискам, у оппозиционного "Единого национального движения", основанного экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, - 31,23% голосов.
По данным Центризбиркома, на третьем месте идет партия экс-премьера Георгия Гахарии "За Грузию", у которой 6,87% голосов.