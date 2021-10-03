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Объявлены предварительные официальные результаты выборов в Грузии

Объявлены предварительные официальные результаты выборов в Грузии Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии объявила предварительные результаты выборов в местные органы власти, прошедшие вчера.
В регионе
3 октября 2021 г. 07:43
Объявлены предварительные официальные результаты выборов в Грузии

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии объявила предварительные результаты выборов в местные органы власти, прошедшие вчера.

Как передает грузинское бюро Report, об этом объявил ЦИК после подсчета голосов с 38,63% участков.

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набирает 48,56% голосов на местных выборах по пропорциональным спискам, у оппозиционного "Единого национального движения", основанного экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, - 31,23% голосов.

По данным Центризбиркома, на третьем месте идет партия экс-премьера Георгия Гахарии "За Грузию", у которой 6,87% голосов.

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