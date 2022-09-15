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Объявлена дата и повестка встречи Эрдогана и Путина

Объявлена дата и повестка встречи Эрдогана и Путина Объявлена точная дата и повестка встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы РФ Владимира Путина в Самарканде.
В регионе
15 сентября 2022 г. 14:33
Объявлена дата и повестка встречи Эрдогана и Путина

Объявлена точная дата и повестка встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы РФ Владимира Путина в Самарканде.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, лидеры двух стран встретятся 16 сентября.

Встреча состоится в Самарканде в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Главы государств обсудят ситуацию с выполнением достигнутых в августе в Сочи соглашений по экспорту зерна из Украины. Кроме того, ожидается, что Р.T.Эрдоган и В.Путин обсудят экспорт зерна из России, а также ситуацию на Южном Кавказе и в Сирии.

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Версия на английском языке Date and agenda of Erdogan-Putin meeting announced
Версия на азербайджанском языке Ərdoğanla Putinin görüşünün dəqiq tarixi və gündəliyi açıqlanıb

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