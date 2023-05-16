Объявлена дата голосования за рубежом во втором туре президентских выборов в Турции

Стала известна дата голосования граждан Турции за рубежом во втором туре президентских выборов в Турции.

Стала известна дата голосования граждан Турции за рубежом во втором туре президентских выборов в Турции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Турции.

Было отмечено, что процесс голосования пройдет с 20 по 24 мая.

Напомним, что второй тур голосования состоится 28 мая, так как ни один из кандидатов в президенты на выборах 14 мая не набрал более 50% голосов. Президентом станет один из двух кандидатов – нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган или лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

В первом туре действующий президент Турции набрал 49,51 процента голосов, а лидер оппозиции - 44,88 процента. Представитель Альянса Ata Синан Оган набрал 5,17% голосов.