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Объявлена дата голосования за рубежом во втором туре президентских выборов в Турции

Объявлена дата голосования за рубежом во втором туре президентских выборов в Турции Стала известна дата голосования граждан Турции за рубежом во втором туре президентских выборов в Турции.
В регионе
16 мая 2023 г. 10:18
Объявлена дата голосования за рубежом во втором туре президентских выборов в Турции

Стала известна дата голосования граждан Турции за рубежом во втором туре президентских выборов в Турции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Турции.

Было отмечено, что процесс голосования пройдет с 20 по 24 мая.

Напомним, что второй тур голосования состоится 28 мая, так как ни один из кандидатов в президенты на выборах 14 мая не набрал более 50% голосов. Президентом станет один из двух кандидатов – нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган или лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

В первом туре действующий президент Турции набрал 49,51 процента голосов, а лидер оппозиции - 44,88 процента. Представитель Альянса Ata Синан Оган набрал 5,17% голосов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı Türkiyə vətəndaşlarının seçkilərin ikinci turu üçün səs verəcəyi tarix açıqlanıb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Türkiye sets date for second-round presidential election in foreign countries

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