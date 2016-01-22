 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обвиняемый в убийстве армянской семьи российский военнослужащий признал свою вину

    На суде по делу об убийстве семьи Аветисян в Гюмри зачитана заключительная часть обвинительного заключения

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ На суде по делу об убийстве семьи Аветисян в Гюмри зачитана заключительная часть обвинительного заключения.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, на  вопрос судьи Арутюна Мовсисяна обвиняемый российский военнослужащий Валерий Пермяков заявил, что ему понятна суть и юридические квалификации обвинения, он признает себя виновным. 

    На уточняющий вопрос в чем именно он признает себя виновным, подсудимый заявил "во всем".

    Очередное заседание суда состоится 29 января.

    12 января 2015 года в Гюмри была убита семья Аветисян из шести человек, раненый полугодовалый ребенок скончался в больнице неделю спустя. По подозрению в совершении преступления в тот же день был задержан российский солдат-срочник Валерий Пермяков: при попытке перехода на территорию Турции его остановили российские пограничники.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi