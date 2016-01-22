Обвиняемый в убийстве армянской семьи российский военнослужащий признал свою вину

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ На суде по делу об убийстве семьи Аветисян в Гюмри зачитана заключительная часть обвинительного заключения.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, на вопрос судьи Арутюна Мовсисяна обвиняемый российский военнослужащий Валерий Пермяков заявил, что ему понятна суть и юридические квалификации обвинения, он признает себя виновным.

На уточняющий вопрос в чем именно он признает себя виновным, подсудимый заявил "во всем".

Очередное заседание суда состоится 29 января.

12 января 2015 года в Гюмри была убита семья Аветисян из шести человек, раненый полугодовалый ребенок скончался в больнице неделю спустя. По подозрению в совершении преступления в тот же день был задержан российский солдат-срочник Валерий Пермяков: при попытке перехода на территорию Турции его остановили российские пограничники.