Обвиняемый по делу о гибели в пожаре 15 военных арестован на два месяца

Капитан Егише Акопян, обвиняемый по делу гибели в пожаре 15 военнослужащих, арестован на два месяца.

Капитан Егише Акопян, обвиняемый по делу гибели в пожаре 15 военнослужащих, арестован на два месяца.

Как передает Report, об этом сообщил Sputnik-Армения адвокат Акопяна Овсеп Саркисян.

"Мы обжалуем это решение, потому что, думаю, оно не имеет правовых и фактических обоснований", - заявил адвокат.

Отметим, что пожар вспыхнул 19 января в казарме инженерно-саперной роты в Басаркечерском районе. Погибло 15 солдат-срочников, еще семеро были доставлены в больницу.

По материалам дела, Акопян разжигал печку в казарме бензином из 5-литровой канистры, что и привело к пожару. На допросах он подтвердил, что наливал в печку бензин, но не из канистры, а из кофейной чашки. По его словам, он кричал и пытался разбудить солдат, но за 20 минут, пока огонь перекинулся из прихожей в казарму, солдаты не ответили.