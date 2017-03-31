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    Обвиняемый Бельгией в торговле людьми гражданин Ирана задержан в Грузии

    Задержанный разыскивался Интерполом с 2015 года

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали в Тбилисском международном аэропорту прибывшего из Тегерана гражданина Ирана, разыскиваемого Интерполом с 2015 года. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в МВД Грузии.

    Задержанный гражданин Ирана 1967 года рождения был объявлен в международный розыск прокуратурой Бельгии, которая обвиняет его в торговле людьми.

    "В отношении задержанного проводятся предусмотренные грузинским законодательством предваряющие экстрадицию процедуры", - сообщает МВД Грузии.

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