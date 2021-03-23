Оправданы обвиняемые в деле об убийстве гражданина Азербайджана в Москве

Три фигуранта уголовного дела об убийстве таксиста из Азербайджана после драки у кафе "Неолит" в Москве в 2019 году оправданы судом присяжных заседателей в Московском городском суде.

Три фигуранта уголовного дела об убийстве таксиста из Азербайджана после драки у кафе "Неолит" в Москве в 2019 году оправданы судом присяжных заседателей в Московском городском суде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, адвокат одного из подсудимых Шамиль Яндарбаев уточнил, что обвиняемых освободили в зале суда.

"Вердиктом присяжных заседателей и приговором Мосгорсуда оправданы Лорс Хамиев, Хамид Джабраилов и Анзор Шахбиев. Они освобождены в зале суда", - сказал защитник. Приговор не вступил в силу, гособвинение пока не обжаловало оправдательный вердикт.

"Вердиктом присяжных признано недоказанным совершение убийства нашими подзащитными. Согласно вердикту, подсудимые подлежат оправданию в связи с вынесением в отношении них оправдательного вердикта, в связи с непричастностью к совершению преступлений", - рассказал ТАСС адвокат другого фигуранта, Магомед Эсендиров. При этом он уточнил, что уголовное дело будет направлено в следственный орган на доследование.

В результате драки в кафе на юго-востоке Москвы 14 февраля 2019 года один человек получил ранения и был госпитализирован. Похищенный и избитый в кафе считал убитого азербайджанца причастным к своему похищению.

В ту же ночь неизвестные застрелили азербайджанского таксиста на Самаркандском бульваре в Москве и скрылись на автомобиле марки BMW с загрязненными номерами. Подозреваемых в убийстве азербайджанца задержали на трассе в Ростовской области спустя сутки и отправили в столичное СИЗО. Изначально было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), а позднее фигурантам было предъявлено обвинение в убийстве из национальной ненависти группой лиц и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия.