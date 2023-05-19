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Обвиняемой в организации похищения сына Никола Пашиняна грозит 4 года тюрьмы

Обвиняемой в организации похищения сына Никола Пашиняна грозит 4 года тюрьмы Обвиняемой в организации похищения Ашота Пашиняна (сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна) Гаяне Акопян грозит четыре года лишения свободы.
В регионе
19 мая 2023 г. 13:52
Обвиняемой в организации похищения сына Никола Пашиняна грозит 4 года тюрьмы

Решение суда по делу обвиняемой в организации похищения Ашота Пашиняна (сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна) Гаяне Акопян будет оглашено 20 мая в 15:00.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил правозащитник Рубен Меликян в беседе с журналистами.

По его словам, судья Жора Чичоян обосновал свое решение тем, что дело объемное и рассмотрено много материалов, поэтому нужно время для принятия решения. Меликян добавил, что сторона защиты представила сразу несколько альтернативных мер пресечения: от домашнего ареста до административного контроля, но следователь настаивал на аресте.

13.27

Обвиняемой в организации похищения Ашота Пашиняна (сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна) Гаяне Акопян грозит четыре года лишения свободы.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил ее адвокат Ваан Ованнисян журналистам до начала заседания суда.

Он рассказал, что на заседании, которое состоялось ночью, были представлены показания Ашота Пашиняна и видеозаписи, в том числе те, которые представила защита Акопян. Причем на видеозаписи нет самого инцидента, следовательно единственным доказательством против женщины остаются показания Пашиняна-младшего.

"На очной ставке они оба настаивали на своих показаниях. Но могу сказать точно - Пашинян хорошо подготовлен к вопросам и даже предугадал мой вопрос, почему не выпрыгнул из машины раньше, когда Акопян останавливалась под светофором", - отметил юрист.

Ованнисян добавил, что изначально следственный орган представил три основания для ареста матери погибшего солдата – возможный побег, совершение нового преступления и влияние на свидетелей. Однако в ходе заседания прокурор отказался от первого основания, что, по убеждению адвоката, беспрецедентно и положительно.

Вместе с тем, юрист добавил, что судья Жора Чичоян хорошо знаком с делом, он пытается докопаться до сути дела. Ованнисян считает, что пока заседание проходит объективно.

Во дворе суда собрались родители погибших солдат и их сторонники. Они требуют не арестовывать Акопян и утверждают, что попытки похищения сына премьера не было. Накануне ночью они собрались у суда, а после перекрыли дорогу. Заседание несколько раз прерывалось и в итоги было назначено на 13:00 19 мая.

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