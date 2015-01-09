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    Обвал угольной шахты в Турции: погиб шахтер

    Трагедия произошла на частной шахте в квартале Дилавяр провинции Зонгулдаг

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ На угольной шахте в Турции произошел обвал. Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, трагедия произошла на частной угольной шахте в квартале Дилавяр провинции Зонгулдаг. В результате под завалами остались 32-летний Синан Джин и 28-летний Кадир Налбант.

    По информации, через полчаса шахтерам удалось извлечь пострадавших из-под завалов и передать врачам скорой помощи. Несмотря на усилия медиков, спасти С.Джина не удалось, а состояние К.Налбанта удовлетворительное.

    Причины инцидента выясняются.

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