Обвал угольной шахты в Турции: погиб шахтер

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ На угольной шахте в Турции произошел обвал. Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, трагедия произошла на частной угольной шахте в квартале Дилавяр провинции Зонгулдаг. В результате под завалами остались 32-летний Синан Джин и 28-летний Кадир Налбант.

По информации, через полчаса шахтерам удалось извлечь пострадавших из-под завалов и передать врачам скорой помощи. Несмотря на усилия медиков, спасти С.Джина не удалось, а состояние К.Налбанта удовлетворительное.

Причины инцидента выясняются.