Обсуждены вопросы торгово-экономического взаимодействия Туркменистана и Турции

Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел телефонный разговор с министром торговли Турции Мехметом Мушем.

Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел телефонный разговор с министром торговли Турции Мехметом Мушем.

Как передает Report со ссылкой на сообщение МИД Туркменистана, в ходе переговоров стороны отметили высокую динамику развития межгосударственных связей, крепнущих на основе доверительного политического диалога на высшем государственном уровне.

Вице-премьер и министр торговли обсудили состояние и перспективы торгово-экономического взаимодействия и обменялись мнениями о расширении партнерства в сфере торговли и текстильной промышленности, а также между деловыми кругами двух стран.

Сердар Бердымухамедов отметил важность развития сотрудничества в транспортном секторе, в частности, эффективного использования транзитных коридоров и воздушных маршрутов для улучшения торговых отношений.

Министр торговли Турции подчеркнул необходимость организации регулярных встреч между представителями профильных министерств и ведомств для практической совместной работы.