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Обсуждены перспективы углубления торгово-экономических связей между Китаем и Грузией

Обсуждены перспективы углубления торгово-экономических связей между Китаем и Грузией Перспективы дальнейшего углубления торгово-экономического сотрудничества, а также вопросы политического партнерства между Грузией и Китаем были обсуждены в ходе встречи премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с замглавой МИД Китая Чэнь Чжоу.
В регионе
15 апреля 2024 г. 15:28
Обсуждены перспективы углубления торгово-экономических связей между Китаем и Грузией

Перспективы дальнейшего углубления торгово-экономического сотрудничества, а также вопросы политического партнерства между Грузией и Китаем были обсуждены в ходе встречи премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с замглавой МИД Китая Чэнь Чжоу.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина страны.

"На встрече было подчеркнуто плодотворное политическое и экономическое сотрудничество между Грузией и КНР. Было отмечено, что подписанное в прошлом году соглашение о стратегическом партнерстве между двумя странами будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений", – сказано в сообщении.

На встрече внимание было уделено перспективам дальнейшего углубления партнерства по различным направлениям, в том числе в торгово-экономической сфере.

"По оценке премьер-министра, в этом плане, так же как и в сфере туризма, бизнеса и отношений между народами, большое значение имеет соглашение о безвизовом сообщении для граждан Грузии с Китаем, которое было официально подписано несколько дней назад", – говорится в сообщении.

Ранее стороны подписали соглашение между правительствами двух стран "О взаимном освобождении визовых требований владельцев ординарных паспортов", которое даст возможность гражданам Грузии ездить без виз в Китай.

После вступления в силу соглашения граждане Грузии смогут находиться в Китае 30 дней без виз. Соглашение вступит в силу после завершения внутренних правовых процедур в обеих странах.

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