Обсуждены аспекты включения Ашхабада в Сеть творческих городов ЮНЕСКО

В Министерстве культуры Туркменистана состоялась рабочая видеовстреча по вопросам включения Ашхабада в Сеть творческих городов ЮНЕСКО в категории "Дизайн"

В Министерстве культуры Туркменистана состоялась рабочая видеовстреча по вопросам включения Ашхабада в Сеть творческих городов Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в категории "Дизайн", в которой в режиме онлайн принял также участие постоянный представитель страны при ЮНЕСКО.

Как сообщает Report, в ходе совещания были конкретизированы вопросы, связанные с включением Ашхабада в Сеть творческих городов ЮНЕСКО, обсуждены достигнутые результаты и планируемые дальнейшие шаги. Также состоялся обмен мнениями о разработке долгосрочной программы в отношении сотрудничества между городами Сети, готовыми инвестировать в культуру и социальную интеграцию.

В текущем месяце соответствующая номинационная заявка города Ашхабада была официально принята Секретариатом ЮНЕСКО. Заявка будет изучена независимыми экспертами, а окончательное решение по данному вопросу будет озвучено Генеральным директором ЮНЕСКО в преддверии празднования Всемирного дня городов, который отмечается 31 октября.

Включение Ашхабада в Сеть творческих городов ЮНЕСКО станет не только очередным фактом признания заслуг туркменской столицы в развитии международного культурного диалога, но и позволит расширить её взаимодействие с городами мира, которые также рассматривают культуру и творчество как стратегический элемент устойчивого социально-экономического развития.