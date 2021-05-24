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Обсуждены аспекты партнёрства с деловыми кругами Санкт-Петербурга

Обсуждены аспекты партнёрства с деловыми кругами Санкт-Петербурга В ходе беседы отмечена позитивная динамика взаимодействия Туркменистана с регионами Российской Федерации
В регионе
24 мая 2021 г. 18:30
Обсуждены аспекты партнёрства с деловыми кругами Санкт-Петербурга

В Ашхабаде состоялась встреча вице-премьера, председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана Сердара Бердымухамедова и вице-премьера, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгением Григорьевым и руководителем НП «Группа проектно-строительных компаний «Возрождение» Игорем Букато, прибывшими в страну с визитом.

Как сообщает Report, в ходе беседы отмечена позитивная динамика взаимодействия Туркменистана с регионами Российской Федерации. В данном контексте выделена эффективность партнерства с Санкт-Петербургом, где у сторон имеется солидный потенциал для активизации диалога.

«Дорожная карта» сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях на 2020-2025 годы, утвержденная в феврале 2020 года, определяет векторы взаимовыгодного партнёрства.

Ведущие компании Санкт-Петербурга, в том числе АО «ПО «Возрождение», АО «Объединённая судостроительная корпорация» являются давними и надежными партнерами туркменской стороны.

В настоящее время стороны плодотворно взаимодействуют в сферах строительства, дорожно-транспортной инфраструктуры, судостроения, образования, культуры. Кроме того, стали регулярными встречи представителей государственного сектора, бизнес-сообществ, мастеров культуры.

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