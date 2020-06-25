Обсуждено взаимодействие Азербайджана и РФ в области медицины

Сегодня в рамках серии онлайн-мероприятий Бизнес-клуба Торгового представительства Азербайджана в России состоялась очередная встреча, посвященная взаимодействию Азербайджана и России в области медицины и фармацевтики.

Как передаёт российское бюро Report, в ходе встречи были затронуты вопросы экспорта, инноваций и развития инвестиционных проектов в сфере фармацевтики.

Модератором мероприятия выступила Мария Суворовская, исполнительный директор Бизнес-клуба Торгпредства Азербайджана и главный редактор "Russian Business Guide".

Встречу открыли Торговый представитель Азербайджана в РФ Руслан Алиев и директор департамента поощрения инвестиций Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (АЗПРОМО) Зохраб Гадиров.

В мероприятии приняли участие Торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов, представитель Ассоциации Фармацевтических предпринимателей Азербайджана, председатель Гильдии производителей медицинских товаров и услуг при МТПП и представители крупнейших фармацевтических компаний обеих стран.

С отдельной презентацией Пираллахинского промышленного парка выступили представители Сумгайытского химического промышленного парка. Среди приглашенных был также Торговый представитель России в Азербайджане Эльдар Тлябичев.

По итогам встречи было решено принять резолюцию и создать рабочую группу.