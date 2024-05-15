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Обсуждено упрощение таможенных процедур между Азербайджаном, Грузией и Турцией

Обсуждено упрощение таможенных процедур между Азербайджаном, Грузией и Турцией В столице Грузии Тбилиси состоялось заседание трехстороннего комитета по таможенным вопросам между правительствами Азербайджана, Турции и Грузии.
В регионе
15 мая 2024 г. 11:36
Обсуждено упрощение таможенных процедур между Азербайджаном, Грузией и Турцией

В столице Грузии Тбилиси состоялось заседание трехстороннего комитета по таможенным вопросам между правительствами Азербайджана, Турции и Грузии.

Как сообщает местное бюро Report, на встрече Азербайджан представил председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров.

В ходе встречи обсуждена реализация "Соглашения об обмене первичной информацией для облегчения транзитных таможенных процедур в рамках проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс".

По итогам трехсторонней встречи был подписан итоговый протокол.

Шахин Багиров также провел отдельные двусторонние встречи с заместителем министра торговли Турции Сезаи Учармаком и главой Службы доходов министерства финансов Грузии Леваном Какавой, обсудив двусторонние отношения и перспективы дальнейшего развития.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Georgia and Türkiye discuss simplification of customs procedures
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi müzakirə edilib

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