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Обсуждено создание в грузинском вузе факультета азербайджанского языка и литературы

Обсуждено создание в грузинском вузе факультета азербайджанского языка и литературы Состоялась встреча между послом Азербайджана в Грузии Фаиком Гулиевым и ректором Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили Георгием Шарвашидзе.
В регионе
21 апреля 2021 г. 20:43
Обсуждено создание в грузинском вузе факультета азербайджанского языка и литературы

Состоялась встреча между послом Азербайджана в Грузии Фаиком Гулиевым и ректором Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили Георгием Шарвашидзе.

Об этом грузинскому бюро Report сообщили в посольстве.

Г.Шарвашидзе отметил, что рад видеть посла Азербайджана в учебном заведении, имеющем историческое значение для Грузии, и что сотрудничество в сфере образования между странами-стратегическими партнерами как и во всех сферах продолжается высокими темпами.

На встрече также состоялся обмен мнениями о продолжении работы по развитию сотрудничества между Бакинским государственным университетом (БГУ) и ТГУ, была отмечена важность взаимных визитов ректоров.

Ректор отметил, что 26 ноября 2019 года посетил нашу страну для участия в мероприятии, посвященном 100-летию БГУ, был впечатлен темпами развития Азербайджана и готов к сотрудничеству с азербайджанскими университетами.

На встрече обсуждались вопросы создания факультета азербайджанского языка и литературы при ТГУ и устранения проблемы нехватки кадров в азербайджаноязычных школах Грузии.

Поблагодарив ректора ТГУ за поддержку связей с нашей страной, посол подчеркнул, что связи между вузом и посольством будут развиваться и впредь.

Ф.Гулиев ознакомился с реконструкционными и восстановительными работами в Центре Гейдара Алиева, расположенном в ТГУ. Руководство университета заявило, что ремонтно-восстановительные работы в центре будут завершены до начала следующего учебного года.

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Версия на английском языке ФотоFaculty of Azerbaijani language, literature may be opened in Georgian university
Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanın ali məktəbində Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fakültəsinin yaradılması müzakirə olunub

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