Обсуждено создание в грузинском вузе факультета азербайджанского языка и литературы

Состоялась встреча между послом Азербайджана в Грузии Фаиком Гулиевым и ректором Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили Георгием Шарвашидзе.

Состоялась встреча между послом Азербайджана в Грузии Фаиком Гулиевым и ректором Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили Георгием Шарвашидзе.

Об этом грузинскому бюро Report сообщили в посольстве.

Г.Шарвашидзе отметил, что рад видеть посла Азербайджана в учебном заведении, имеющем историческое значение для Грузии, и что сотрудничество в сфере образования между странами-стратегическими партнерами как и во всех сферах продолжается высокими темпами.

На встрече также состоялся обмен мнениями о продолжении работы по развитию сотрудничества между Бакинским государственным университетом (БГУ) и ТГУ, была отмечена важность взаимных визитов ректоров.

Ректор отметил, что 26 ноября 2019 года посетил нашу страну для участия в мероприятии, посвященном 100-летию БГУ, был впечатлен темпами развития Азербайджана и готов к сотрудничеству с азербайджанскими университетами.

На встрече обсуждались вопросы создания факультета азербайджанского языка и литературы при ТГУ и устранения проблемы нехватки кадров в азербайджаноязычных школах Грузии.

Поблагодарив ректора ТГУ за поддержку связей с нашей страной, посол подчеркнул, что связи между вузом и посольством будут развиваться и впредь.

Ф.Гулиев ознакомился с реконструкционными и восстановительными работами в Центре Гейдара Алиева, расположенном в ТГУ. Руководство университета заявило, что ремонтно-восстановительные работы в центре будут завершены до начала следующего учебного года.