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Обсуждено открытие представительства Транспортно-логистического центра Туркменистана в Азербайджане

Обсуждено открытие представительства Транспортно-логистического центра Туркменистана в Азербайджане ОАО "Транспортно-логистический центр Туркменистана" и компания Caspian Logistics Solutions обсудили в Баку возможность открытия представительства общества в Азербайджане и расширения сотрудничества между организациями.
В регионе
8 августа 2022 г. 21:58
Обсуждено открытие представительства Транспортно-логистического центра Туркменистана в Азербайджане

ОАО "Транспортно-логистический центр Туркменистана" и компания Caspian Logistics Solutions обсудили в Баку возможность открытия представительства общества в Азербайджане и расширения сотрудничества между организациями.

Как сообщает Report, Caspian Logistics Solutions организовала встречи прибывших в Азербайджан представителей ОАО в Государственной нефтяной компании SOCAR и в Бакинском международном торговом порте Говсан, где была проведена презентация инфраструктуры и возможности порта.

Раннее в июле на полях конференции "Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязанность и развитие" в Ашхабаде ОАО"Транспортно-логистический центр Туркменистана" и азербайджанская компания Caspian Logistics Solutions подписали Меморандум о сотрудничестве.

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