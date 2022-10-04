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Обсуждение членства Украины в НАТО начнется в середине октября

Обсуждение членства Украины в НАТО начнется в середине октября Обсуждение членства Украины в Североатлантическом альянсе начнется в середине октября.
В регионе
4 октября 2022 г. 16:24
Обсуждение членства Украины в НАТО начнется в середине октября

Обсуждение членства Украины в Североатлантическом альянсе начнется в середине октября.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом на брифинге заявила посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко.

"Подача Украиной заявки - это реакция на динамичные изменения и события, и страны-партнеры это осознают. Это нормальная практика", - заявила она.

По ее словам, согласно процедуре, после подачи Украиной заявки страны-члены должны провести обсуждение и высказать свою позицию.

"Одним из первых шагов будет обсуждение на уровне послов. Вторым этапом будет обсуждение между министрами обороны, которое планируется провести 12-13 октября после встречи в рамках "Рамштайна", - рассказала посол.

Отметим, что 30 сентября президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın NATO-ya üzvlüyü ilə bağlı müzakirələrin başlanacağı tarix açıqlanıb

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