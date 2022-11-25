Обсужден запуск ж/д между Арменией и Ираном после разблокировки коммуникаций

Заседание группы по выполнению поручений, принятых по итогам 17-го заседания армяно-иранской межправительственной комиссии пройдет в Иране в ближайшее время.

Заседание группы по выполнению поручений, принятых по итогам 17-го заседания армяно-иранской межправительственной комиссии пройдет в Иране в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом было заявлено на встрече вице-премьера Армении Мгера Григоряна и посла Ирана в Армении Аббаса Зохури.

Стороны также обсудили возможность запуска железной дороги между Арменией и Ираном в случае разблокирования региональных коммуникаций. Зампред армянского правительства и иранский дипломат наметили также основные направления сотрудничества, особенно в сфере энергетики и транспорта.