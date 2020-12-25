Обсужден вопрос углубления азербайджано-грузинских межпарламентских связей

Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе встретился с послом Азербайджана в этой стране Фаиком Гулиевым

Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе встретился с послом Азербайджана в этой стране Фаиком Гулиевым.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщила пресс-служба парламента.

На встрече, носящей ознакомительный характер, были обсуждены исторические отношения дружбы и партнерства между двумя странами, уделено внимание углублению межпарламентского сотрудничества.

Стороны также подчеркнули важность мира и стабильности в регионе.

В ходе беседы были также затронуты проблемы, вызванные глобальной пандемией, было отмечено, что быстрое восстановление торговых связей и туристического сектора между Грузией и Азербайджаном после окончания этого периода является приоритетом для обеих стран.

А.Талаквадзе пожелал послу Азербайджана успехов в деятельности и выразил готовность к сотрудничеству.