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Обсужден вопрос углубления азербайджано-грузинских межпарламентских связей

Обсужден вопрос углубления азербайджано-грузинских межпарламентских связей Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе встретился с послом Азербайджана в этой стране Фаиком Гулиевым
В регионе
25 декабря 2020 г. 13:01
Обсужден вопрос углубления азербайджано-грузинских межпарламентских связей

Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе встретился с послом Азербайджана в этой стране Фаиком Гулиевым.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщила пресс-служба парламента.

На встрече, носящей ознакомительный характер, были обсуждены исторические отношения дружбы и партнерства между двумя странами, уделено внимание углублению межпарламентского сотрудничества.

Стороны также подчеркнули важность мира и стабильности в регионе.

В ходе беседы были также затронуты проблемы, вызванные глобальной пандемией, было отмечено, что быстрое восстановление торговых связей и туристического сектора между Грузией и Азербайджаном после окончания этого периода является приоритетом для обеих стран.

А.Талаквадзе пожелал послу Азербайджана успехов в деятельности и выразил готовность к сотрудничеству.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Georgia discuss deepening inter-parliamentary cooperation
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan-Azərbaycan parlamentlərarası əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi müzakirə olunub

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