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Обсужден вопрос участия наблюдателей из тюркских стран на выборах в Туркменистане

Обсужден вопрос участия наблюдателей из тюркских стран на выборах в Туркменистане Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев в формате онлайн обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества.
В регионе
18 февраля 2022 г. 16:30
Обсужден вопрос участия наблюдателей из тюркских стран на выборах в Туркменистане

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев в формате онлайн обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Как передает Report, глава туркменского внешнеполитического ведомства подчеркнул необходимость дальнейшего расширения взаимодействия стран организации в различных сферах.

Он также отметил, что Туркменистан заинтересованно рассматривает свое партнерство с рядом международных структур, аффилированных с Организацией тюркских государств.

Особое внимание дипломаты уделили вопросам взаимодействия в направлении миссии наблюдателей Организации тюркских государств для участия в мониторинге подготовки и проведения выборов президента Туркменистана, которые состоятся 12 марта текущего года.

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Версия на английском языке Participation of observers from Turkic countries in elections in Turkmenistan discussed

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