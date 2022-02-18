Обсужден вопрос участия наблюдателей из тюркских стран на выборах в Туркменистане

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев в формате онлайн обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества.
Как передает Report, глава туркменского внешнеполитического ведомства подчеркнул необходимость дальнейшего расширения взаимодействия стран организации в различных сферах.
Он также отметил, что Туркменистан заинтересованно рассматривает свое партнерство с рядом международных структур, аффилированных с Организацией тюркских государств.
Особое внимание дипломаты уделили вопросам взаимодействия в направлении миссии наблюдателей Организации тюркских государств для участия в мониторинге подготовки и проведения выборов президента Туркменистана, которые состоятся 12 марта текущего года.