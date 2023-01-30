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Обсуждается вопрос проведения очередных консультаций между Россией и США

Обсуждается вопрос проведения очередных консультаций между Россией и США Россия готовится к новому раунду консультаций с США по двусторонним отношениям. Но пока сроки и место проведения встречи не определены.
В регионе
30 января 2023 г. 11:03
Обсуждается вопрос проведения очередных консультаций между Россией и США

Россия готовится к новому раунду консультаций с США по двусторонним отношениям. Но пока сроки и место проведения встречи не определены.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Сейчас занимаемся рутинной подготовительной работой к очередной встрече. Надеемся, что тактика малых шагов позволит в итоге выйти на взаимоприемлемые развязки по наиболее важным вопросам двусторонней повестки дня", - отметил он.

Напомним, что двусторонние консультации по нормализации работы посольств и снятию раздражителей в двусторонних отношениях прошли в Стамбуле в декабре.

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Версия на английском языке Russia preparing for new round of consultations with US

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