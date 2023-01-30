Обсуждается вопрос проведения очередных консультаций между Россией и США

Россия готовится к новому раунду консультаций с США по двусторонним отношениям. Но пока сроки и место проведения встречи не определены.

Россия готовится к новому раунду консультаций с США по двусторонним отношениям. Но пока сроки и место проведения встречи не определены.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Сейчас занимаемся рутинной подготовительной работой к очередной встрече. Надеемся, что тактика малых шагов позволит в итоге выйти на взаимоприемлемые развязки по наиболее важным вопросам двусторонней повестки дня", - отметил он.

Напомним, что двусторонние консультации по нормализации работы посольств и снятию раздражителей в двусторонних отношениях прошли в Стамбуле в декабре.