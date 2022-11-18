Президенты Украины и Турции обсудили продление зернового соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Report, об этом президент Украины сообщил в Twitter.

Главы государств обсудили продление зернового соглашения. Зеленский поблагодарил президента Турции за поддержку инициативы #GrainFromUkraine и заверил, что Украина будет оставаться гарантом продовольственной стабильности. Стороны также обсудили энергетическое сотрудничество.

Отметим, что зерновую сделку, позволившую возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней. Решение было принято 17 ноября в Стамбуле.