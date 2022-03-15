О нас
Аудио новости

Обстрелы в украинском Чернигове: погибли 10 человек

Обстрелы в украинском Чернигове: погибли 10 человек В результате обстрела города Чернигов погибли 10 человек.
В регионе
15 марта 2022 г. 03:15
Обстрелы в украинском Чернигове: погибли 10 человек

В результате обстрела города Чернигов погибли 10 человек.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

"14 марта российские войска в очередной раз обстреляли жилые дома и инфраструктуру города Чернигова. По предварительной информации, в результате обстрелов погибли 10 человек", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале.

Черниговская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın Çerniqov şəhərinin atəşə tutulması zamanı 10 nəfər həlak olub

Самое читаемое

СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны
СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны
11 марта 2022 г. 05:14
Очередное лицемерие Армении – привычка предавать и бросать в трудную минуту
Очередное лицемерие Армении – привычка предавать и бросать в трудную минуту
10 марта 2022 г. 13:09
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
12 марта 2022 г. 11:55
Зеленский: Сделали все для гуманитарного коридора, но российские войска так и не прекратили огонь
Зеленский: Сделали все для гуманитарного коридора, но российские войска так и не прекратили огонь
11 марта 2022 г. 04:18
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
12 марта 2022 г. 14:16
Похороны Рустама Ибрагимбекова состоятся в Баку
Похороны Рустама Ибрагимбекова состоятся в Баку
11 марта 2022 г. 17:40
В Анталии завершилась встреча глав МИД Турции, России и Украины
ФотоВ Анталии завершилась встреча глав МИД Турции, России и Украины
10 марта 2022 г. 13:45
Под Львовом совершен авиаудар по Яворовскому полигону, 35 погибших, 134 раненых
Под Львовом совершен авиаудар по Яворовскому полигону, 35 погибших, 134 раненых
13 марта 2022 г. 15:17
В Чернигове российские войска понесли серьезные потери
ФотоВ Чернигове российские войска понесли серьезные потери
10 марта 2022 г. 12:19
В Украине погиб военнослужащий-азербайджанец
В Украине погиб военнослужащий-азербайджанец
12 марта 2022 г. 15:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi