Обстрелы в украинском Чернигове: погибли 10 человек

В результате обстрела города Чернигов погибли 10 человек.

В результате обстрела города Чернигов погибли 10 человек.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

"14 марта российские войска в очередной раз обстреляли жилые дома и инфраструктуру города Чернигова. По предварительной информации, в результате обстрелов погибли 10 человек", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале.

Черниговская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины).