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Обстрел Херсонской области: количество раненых увеличилось

Обстрел Херсонской области: количество раненых увеличилось В результате сегодняшнего вражеского обстрела херсонской области возросло количество пострадавших. Среди них ребенок.
В регионе
6 июля 2023 г. 02:53
Обстрел Херсонской области: количество раненых увеличилось

В результате обстрела РФ Херсонской области возросло количество пострадавших, среди них ребенок.

Как передает Report, об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Российская армия ударила по жилым домам в Белозерке. Известно о том, что пострадали шесть мирных людей", - сообщил глава ОП.

По данным Ермака, 58-летний мужчина, который находился в гараже, получил травмы несовместимые с жизнью. В самом доме произошел пожар.

"В результате удара по еще одному дому легкие ранения получил 51-летний мужчина, а также две женщины, 70 и 41 год. Также пострадал 10-летний мальчик и 56-летняя женщина", - отметил Ермак.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya ordusu Ukraynanın Xerson vilayətini atəşə tutub, yaralılar var

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