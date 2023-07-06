Обстрел Херсонской области: количество раненых увеличилось

В результате сегодняшнего вражеского обстрела херсонской области возросло количество пострадавших. Среди них ребенок.

В результате обстрела РФ Херсонской области возросло количество пострадавших, среди них ребенок.

Как передает Report, об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Российская армия ударила по жилым домам в Белозерке. Известно о том, что пострадали шесть мирных людей", - сообщил глава ОП.

По данным Ермака, 58-летний мужчина, который находился в гараже, получил травмы несовместимые с жизнью. В самом доме произошел пожар.

"В результате удара по еще одному дому легкие ранения получил 51-летний мужчина, а также две женщины, 70 и 41 год. Также пострадал 10-летний мальчик и 56-летняя женщина", - отметил Ермак.