Обстрел Херсона во время эвакуации: количество пострадавших увеличилось

Число пострадавших в результате российских обстрелов по Херсону во время эвакуации гражданских возросло до 18 человек, один человек - погиб.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По его словам, непосредственно в Херсоне ранения получили девять человек. Они были задействованы при эвакуации горожан в связи с затоплением.
Среди них: двое работников ГСЧС, правоохранитель, врач, волонтер из Германии.
Кроме этого, в Херсонской области ранения получили также девять человек, один человек - погиб.