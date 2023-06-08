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Обстрел Херсона во время эвакуации: количество пострадавших увеличилось

Обстрел Херсона во время эвакуации: количество пострадавших увеличилось Число пострадавших в результате российских обстрелов по Херсону во время эвакуации гражданских возросло до 18 человек, один человек - погиб.
В регионе
8 июня 2023 г. 22:10
Обстрел Херсона во время эвакуации: количество пострадавших увеличилось

Число пострадавших в результате российских обстрелов по Херсону во время эвакуации гражданских возросло до 18 человек, один человек - погиб.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, непосредственно в Херсоне ранения получили девять человек. Они были задействованы при эвакуации горожан в связи с затоплением.

Среди них: двое работников ГСЧС, правоохранитель, врач, волонтер из Германии.

Кроме этого, в Херсонской области ранения получили также девять человек, один человек - погиб.

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Версия на азербайджанском языке Xersonun atəşə tutulması nəticəsində yaralıların sayı 18-ə çatıb

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