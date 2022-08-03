Общие потери ВС России в Украине составили 41,35 тыс. человек

ВС Украины за сутки уничтожили 180 российских военнослужащих, а также сбили 6 крылатых ракет. Общие потери ВС России с начала войны составили 41 350 человек.

ВС Украины за сутки уничтожили 180 российских военнослужащих, а также сбили 6 крылатых ракет. Общие потери ВС России с начала войны составили 41 350 человек.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие потери ВС РФ на 3 августа составили: танки - 1 774 ед., боевые бронированные машины - 4 022, артиллерийские системы - 939, РСЗО - 259, средства ПВО - 118, самолеты - 223, вертолеты - 191, БПЛА оперативно-тактического уровня - 740, крылатые ракеты - 180, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 2 922, специальная техника - 83.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.