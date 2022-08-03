О нас

Общие потери ВС России в Украине составили 41,35 тыс. человек

Общие потери ВС России в Украине составили 41,35 тыс. человек ВС Украины за сутки уничтожили 180 российских военнослужащих, а также сбили 6 крылатых ракет. Общие потери ВС России с начала войны составили 41 350 человек.
В регионе
3 августа 2022 г. 10:42
Общие потери ВС России в Украине составили 41,35 тыс. человек

ВС Украины за сутки уничтожили 180 российских военнослужащих, а также сбили 6 крылатых ракет. Общие потери ВС России с начала войны составили 41 350 человек.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие потери ВС РФ на 3 августа составили: танки - 1 774 ед., боевые бронированные машины - 4 022, артиллерийские системы - 939, РСЗО - 259, средства ПВО - 118, самолеты - 223, вертолеты - 191, БПЛА оперативно-тактического уровня - 740, крылатые ракеты - 180, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 2 922, специальная техника - 83.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı Rusiyanın itkilərini açıqlayıb

Экслюзивные новости

Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
3 августа 2022 г. 10:30
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
2 августа 2022 г. 14:34
Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 13:17
Обретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
ФотоОбретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
30 июля 2022 г. 11:18
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 09:42
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
29 июля 2022 г. 12:01
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
29 июля 2022 г. 10:37
Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года
Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года
28 июля 2022 г. 17:02
В Гяндже может быть создан промышленный парк
В Гяндже может быть создан промышленный парк
28 июля 2022 г. 13:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi