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Общественники Азербайджана и Армении встретились в РФ впервые после II Карабахской войны

Общественники Азербайджана и Армении встретились в РФ впервые после II Карабахской войны Представители общественности Азербайджана и Армении провели первую после завершения военного конфликта в Нагорном Карабахе встречу в Москве, на которой обсудили меры по смягчению напряженности в отношениях между народами двух стран.
В регионе
24 декабря 2021 г. 17:54
Общественники Азербайджана и Армении встретились в РФ впервые после II Карабахской войны

Представители общественности Азербайджана и Армении провели первую после завершения военного конфликта в Карабахе встречу в Москве, на которой обсудили меры по смягчению напряженности в отношениях между народами двух стран.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"23 и 24 декабря в Москве состоялась первая после завершения военного конфликта между Азербайджаном и Арменией в ноябре 2021 года встреча представителей азербайджанской и армянской общественности при участии специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого. Участники встречи обсуждали меры по смягчению напряженности в отношениях между двумя народами, договорились о продолжении подобного контакта в начале 2022 года", - сказал собеседник агентства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistan ictimaiyyətinin nümayəndələri Rusiyada görüşüb

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