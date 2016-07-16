ОБСЕ выразило обеспокоенность попыткой госпереворота в Турции

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и генсек ОБСЕ Ламберто Заньер выразили глубокую озабоченность в связи с попыткой военного переворота в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ, глава МИД Германии в своем заявлении сказал, что осуждает попытку смены демократического порядка в Турции посредством силы. По его словам, демократические институты Турции должны уважаться.

В свою очередь, Л.Заньер выразил уверенность в мудрости турецкого руководства: "Я призываю турецкое правительство и демократические институты воздержаться от совершения событий вчерашней ночи. Верховенство закона, демократия, уважение прав человека и прав медиа должны уважаться даже в тяжелое время".