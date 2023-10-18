ОБСЕ: Виновные за атаку на больницу в Газе должны быть привлечены к ответственности

Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи, председательствующий в ОБСЕ, заявил, что шокирован разрушением больницы и школы в Газе. Он призвал уважать международное право и привлечь виновных к ответственности.

Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи, председательствующий в ОБСЕ, заявил, что шокирован разрушением больницы и школы в Газе. Он призвал уважать международное право и привлечь виновных к ответственности.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети "X".

"Шокирован разрушением больницы и школы в Газе, жертвами стали сотни гражданских лиц. Мы вновь призываем к соблюдению международного гуманитарного права... Виновные должны быть привлечены к ответственности", - отметил он.

Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети.