О нас

ОБСЕ: Виновные за атаку на больницу в Газе должны быть привлечены к ответственности

ОБСЕ: Виновные за атаку на больницу в Газе должны быть привлечены к ответственности Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи, председательствующий в ОБСЕ, заявил, что шокирован разрушением больницы и школы в Газе. Он призвал уважать международное право и привлечь виновных к ответственности.
В регионе
18 октября 2023 г. 12:46
ОБСЕ: Виновные за атаку на больницу в Газе должны быть привлечены к ответственности

Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи, председательствующий в ОБСЕ, заявил, что шокирован разрушением больницы и школы в Газе. Он призвал уважать международное право и привлечь виновных к ответственности.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети "X".

"Шокирован разрушением больницы и школы в Газе, жертвами стали сотни гражданских лиц. Мы вновь призываем к соблюдению международного гуманитарного права... Виновные должны быть привлечены к ответственности", - отметил он.

Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
13 октября 2023 г. 18:10
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
14 октября 2023 г. 04:48
Haber Global: Ильхам Алиев - архитектор перемен в Азербайджане за последние 20 лет
Haber Global: Ильхам Алиев - архитектор перемен в Азербайджане за последние 20 лет
15 октября 2023 г. 16:51
Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
16 октября 2023 г. 08:50
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища Парламент Микки Мауса
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища "Парламент Микки Мауса"
17 октября 2023 г. 10:46
Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом
Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом
17 октября 2023 г. 14:02
Консорциум: Потребности рынка в дальнейшем наращивании мощности TAP будут обнародованы в 2024 году
Консорциум: Потребности рынка в дальнейшем наращивании мощности TAP будут обнародованы в 2024 году
18 октября 2023 г. 12:46
Аграрный сектор Азербайджана вырос на 3%
Аграрный сектор Азербайджана вырос на 3%
11 октября 2023 г. 17:41
Азербайджанские шахматисты примут участие в первенстве мира в Египте
Азербайджанские шахматисты примут участие в первенстве мира в Египте
12 октября 2023 г. 13:50
В Армении растет число случаев заболевания COVID-19, выявлен новый штамм
В Армении растет число случаев заболевания COVID-19, выявлен новый штамм
13 октября 2023 г. 09:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi