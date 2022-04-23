ОБСЕ: В Мариуполе войска РФ могли применить смесь химикатов со слезоточивым газом

Российские войска во время штурма Мариуполя могли использовать слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами.

Российские войска во время штурма Мариуполя могли использовать слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер

На специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене он отметил, что сообщения о применении войсками РФ химвеществ при атаке на Мариуполь еще изучаются.

"Есть достоверная информация о том, что войска РФ могли использовать различные средства противодействия массовым беспорядкам, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами, которые могли бы вызвать более сильные симптомы, чтобы ослабить и вывести из строя украинских и гражданских бойцов в рамках своей агрессивной кампании по захвату Мариуполя", - заявил постпред США при ОБСЕ.

Карпентер подчеркивает необходимость оперативно собрать соответствующие доказательства, чтобы привлечь виновных к ответственности "за то, что вполне может быть очередным военным преступлением в Украине".

Напомним, 11 апреля появилась информация о том, что Россия сбросила на Мариуполь неизвестное отравляющее вещество.