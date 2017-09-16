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    ОБСЕ сообщила о гибели 68 мирных жителей Донбасса с начала года

    Более половины из этого количества погибших приходится на детей© Foto: RİA Novosti

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ C начала года жертвами конфликта на востоке Украины стали 68 мирных жителей, еще 315 получили ранения.

    Как передает Report, об этом Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщила на своей странице в Facebook.

    Глава миссии Ертурул Апакан заявил, что 31 человек скончался из-за ранений, полученных при неправильном обращении со взрывными устройствами. Более половины из этого количества погибших приходится на детей.

    В прошлом году, сообщала ранее ОБСЕ, в Донбассе погибли 88 мирных жителей.

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