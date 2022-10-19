ОБСЕ направит в Армению группу по оценке потребностей

По приглашению правительства Республики Армения ОБСЕ направит в страну 21-27 октября группу по оценке потребностей.

По приглашению правительства Республики Армения Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направит в страну 21-27 октября группу по оценке потребностей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт организации.

Цель визита – оценить ситуацию в определенных приграничных районах на основе мандата и опыта ОБСЕ в рамках ее комплексной концепции безопасности.

Техническая группа, состоящая из международных экспертов и представителей Секретариата ОБСЕ, посетит районы Армении вдоль условной армяно-азербайджанской границы и проведет консультации с соответствующими национальными и местными заинтересованными сторонами, а также с международными партнерами на местах.