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ОБСЕ направит в Армению группу по оценке потребностей

ОБСЕ направит в Армению группу по оценке потребностей По приглашению правительства Республики Армения ОБСЕ направит в страну 21-27 октября группу по оценке потребностей.
В регионе
19 октября 2022 г. 22:46
ОБСЕ направит в Армению группу по оценке потребностей

По приглашению правительства Республики Армения Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направит в страну 21-27 октября группу по оценке потребностей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт организации.

Цель визита – оценить ситуацию в определенных приграничных районах на основе мандата и опыта ОБСЕ в рамках ее комплексной концепции безопасности.

Техническая группа, состоящая из международных экспертов и представителей Секретариата ОБСЕ, посетит районы Армении вдоль условной армяно-азербайджанской границы и проведет консультации с соответствующими национальными и местными заинтересованными сторонами, а также с международными партнерами на местах.

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