​Обрушение в Ереване: два человека погибли под завалом

Обрушение произошло в Ереване во время земельных работ.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, 8 марта в столичном административном округе Неркин Чарбах два человека остались под завалом в результате обрушения.

К месту происшествия прибыли спасатели, психологи, несколько бригад скорой помощи. В течение двух часов сотрудникам экстренных служб удалось извлечь из-под завала тела двух человек – 38-летнего Гагика Г. и 52-летнего Гарика М.

По факту в следственном отделе административного округа возбуждено уголовное дело.