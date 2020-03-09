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Обрушение в Ереване: два человека погибли под завалом

​Обрушение в Ереване: два человека погибли под завалом

Обрушение произошло в Ереване во время земельных работ.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, 8 марта в столичном административном округе Неркин Чарбах два человека остались под завалом в результате обрушения.

К месту происшествия прибыли спасатели, психологи, несколько бригад скорой помощи. В течение двух часов сотрудникам экстренных служб удалось извлечь из-под завала тела двух человек – 38-летнего Гагика Г. и 52-летнего Гарика М.

По факту в следственном отделе административного округа возбуждено уголовное дело.

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