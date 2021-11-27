Обрушение произошло на шахте в Грузии

Два человека находятся под завалами в результате обрушения породы на угольной шахте в грузинском городе Ткибули.

Два человека находятся под завалами в результате обрушения породы на угольной шахте в грузинском городе Ткибули.

Как передает Report, об этом сообщила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

"В центр по управлению общественной безопасностью "112" МВД поступила информация о случае, который произошел в Ткибули на одной из шахт. По информации инициатора звонка, во время ведения работ по укреплению карьера обрушилась земельная масса. В это время в шахте, предположительно, находились два гражданина", - сказано в сообщении.

Отмечается, что прибывшие на место спасатели сумели обнаружить одного человека. Он жив и находится в сознании. Ведутся работы по его вызволению из завалов. Параллельно спасатели заняты поисками второго шахтера.

В Ткибули находятся десятки шахт по добыче каменного угля. Большинство из них принадлежит компании "Сакнахшири". Угледобывающими шахтами в этом городе также владеют и другие компании. Основная масса шахт не работает с 2018 года после серии трагедий, унесших жизни нескольких человек.