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Обрушение породы на шахте в Грузии, есть погибший и раненый

Обрушение породы на шахте в Грузии, есть погибший и раненый Два человека находятся под завалами в результате обрушения породы на угольной шахте в грузинском городе Ткибули.
В регионе
28 ноября 2021 г. 01:51
Обрушение породы на шахте в Грузии, есть погибший и раненый

Спасатели в Грузии извлекли тело мужчины, оказавшегося под завалом после обрушения породы на угледобывающей шахте в городе Ткибули.

Как передает Report, об этом заявила пресс-служба Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

"Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД в рамках поисково-спасательной операции нашли и подняли на поверхность тело мужчины. Спасательная операция завершена", - говорится в сообщении.

Обрушение породы на шахте в Ткибули произошло в субботу днем в ходе работ по укреплению карьера. Сообщалось, что под завалами оказались два человека. Через несколько часов после ЧП спасатели извлекли из-под завалов и отправили в больницу одного из них.

В Ткибули находятся десятки шахт по добыче каменного угля. Большинство из них принадлежит компании "Сакнахшири". Угледобывающими шахтами в этом городе также владеют и другие компании. Основная масса шахт не работает с 2018 года после серии трагедий, унесших жизни нескольких человек.

18:18

Два человека находятся под завалами в результате обрушения породы на угольной шахте в грузинском городе Ткибули.

Как передает Report, об этом сообщила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

"В центр по управлению общественной безопасностью "112" МВД поступила информация о случае, который произошел в Ткибули на одной из шахт. По информации инициатора звонка, во время ведения работ по укреплению карьера обрушилась земельная масса. В это время в шахте, предположительно, находились два гражданина", - сказано в сообщении.

Отмечается, что прибывшие на место спасатели сумели обнаружить одного человека. Он жив и находится в сознании. Ведутся работы по его вызволению из завалов. Параллельно спасатели заняты поисками второго шахтера.

В Ткибули находятся десятки шахт по добыче каменного угля. Большинство из них принадлежит компании "Сакнахшири". Угледобывающими шахтами в этом городе также владеют и другие компании. Основная масса шахт не работает с 2018 года после серии трагедий, унесших жизни нескольких человек.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda kömür karxanası çöküb, ölən və xəsarət alan var

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