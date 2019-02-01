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    Обокрали резиденцию премьер-министра Армении

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Ереване в резиденции премьер-министра Армении  произошла кража. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, украдены 4 памятные монеты.

    Начальник отдела эксплуатации аппарата премьера-министра Армении сообщил полиции, что в период с 25 по 30 января, из первого корпуса аппарата правительства Армении, были украдены 4 памятные монеты, которые были установлены на стенде на третьем этаже.

    Полиция предпринимает мер для выяснения всех обстоятельств.

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