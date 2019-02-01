Обокрали резиденцию премьер-министра Армении

https://report.az/storage/news/5e844634b9da25c0d497e31fc4dda099/5df92727-d1eb-46c7-9c0f-d9e3a036fd91_292.jpg
Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Ереване в резиденции премьер-министра Армении произошла кража. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, украдены 4 памятные монеты.
Начальник отдела эксплуатации аппарата премьера-министра Армении сообщил полиции, что в период с 25 по 30 января, из первого корпуса аппарата правительства Армении, были украдены 4 памятные монеты, которые были установлены на стенде на третьем этаже.
Полиция предпринимает мер для выяснения всех обстоятельств.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости