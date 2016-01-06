​Обновленные банкноты будут введены в обращение в Грузии с февраля

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Обновленные банкноты номиналом 20, 50 и 100 лари будут введены в обращение в Грузии поэтапно с февраля и будут находиться в обращении вместе с банкнотами предыдущих эмиссий, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

По информации Нацбанка, обновленные банкноты, защищены должным образом, легко восприимчивы. Кроме того, на купюры нанесены соответствующие знаки для слабовидящих людей. Обновленные банкноты изготовлены из такого материала и с применением таких защитных механизмов, которые увеличивают их сохранность, препятствуя загрязнению и естественному стиранию в процессе обращения.

Сообщается, что позднее будут обновлены 5 и 10-ларовые банкноты.