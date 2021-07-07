О нас
Report Georgia
Аудио новости

Обнаружены тела 19 погибших на месте крушения самолета на Камчатке

Обнаружены тела 19 погибших на месте крушения самолета на Камчатке Спасатели обнаружили тела 19 погибших в результате крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке.
В регионе
7 июля 2021 г. 12:43
Обнаружены тела 19 погибших на месте крушения самолета на Камчатке

Спасатели обнаружили тела 19 погибших в результате крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в экстренных службах.

"На данный момент спасатели нашли тела 19 погибших. Для опознания большинства из них, возможно, потребуется генетическая экспертиза. Пока удалось опознать одного человека", - сказал собеседник агентства.

Всего на борту находились 28 человек, в том числе шесть членов экипажа и двое детей. Выживших нет.

Сейчас поисковые работы продолжаются. Они осложнены штормом.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке 19 bodies found at plane crash site in Russia’s Kamchatka

Экслюзивные новости

В Азербайджане определяется статус информационных агентств - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане определяется статус информационных агентств - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июля 2021 г. 12:27
Ряд больниц объединен с Бакинским главным оздоровительным центром
Ряд больниц объединен с Бакинским главным оздоровительным центром
7 июля 2021 г. 10:16
В Азербайджане два закона потеряют силу - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане два закона потеряют силу - ЭКСКЛЮЗИВ
6 июля 2021 г. 17:04
Резников: Освобождение Азербайджаном своих территорий подтверждает международно признанный порядок
Резников: Освобождение Азербайджаном своих территорий подтверждает международно признанный порядок
5 июля 2021 г. 16:35
Создано молодежное движение украинцев и азербайджанцев - ЭКСКЛЮЗИВ
Создано молодежное движение украинцев и азербайджанцев - ЭКСКЛЮЗИВ
3 июля 2021 г. 14:06
Посол: Компании США вовлечены в процесс восстановления возвращенных территорий - ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Компании США вовлечены в процесс восстановления возвращенных территорий - ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 14:59
Глава TƏBIB о перспективах окончания пандемии COVID-19
Глава TƏBIB о перспективах окончания пандемии COVID-19
2 июля 2021 г. 14:29
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма дельта - ЭКСКЛЮЗИВ
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма "дельта" - ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 14:01
Посол: Белорусско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень – ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Белорусско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень – ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 11:30
Посол: Азербайджан пригласил Беларусь принять участие в восстановлении освобожденных территорий
Посол: Азербайджан пригласил Беларусь принять участие в восстановлении освобожденных территорий
2 июля 2021 г. 10:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi