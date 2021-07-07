Обнаружены тела 19 погибших на месте крушения самолета на Камчатке

Спасатели обнаружили тела 19 погибших в результате крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке.

Спасатели обнаружили тела 19 погибших в результате крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в экстренных службах.

"На данный момент спасатели нашли тела 19 погибших. Для опознания большинства из них, возможно, потребуется генетическая экспертиза. Пока удалось опознать одного человека", - сказал собеседник агентства.

Всего на борту находились 28 человек, в том числе шесть членов экипажа и двое детей. Выживших нет.

Сейчас поисковые работы продолжаются. Они осложнены штормом.