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Обнародованы видеокадры, демонстрирующие произвол в армянской армии

Обнародованы видеокадры, демонстрирующие произвол в армянской армии Обнародованы видеокадры, демонстрирующие произвол в армянской армии.
В регионе
29 апреля 2023 г. 22:59
Обнародованы видеокадры, демонстрирующие произвол в армянской армии

Обнародованы видеокадры, демонстрирующие произвол в армянской армии.

Как передает Report со ссылкой на Oxu.Az, на кадрах видно, как между армянскими солдатами произошел конфликт. За двумя военнослужащими, толкающими друг друга и спорящими о чем-то, со стороны наблюдают их сослуживцы. В конце концов один из армянских солдат пытается ретироваться.

Чтобы скрыть произвол в своей армии, Армения в очередной раз прибегла к лживым обвинениям в адрес Азербайджана. Но факты говорят и показывают обратное. Общеизвестно, что министерство обороны Армении взяло за привычку распространять ложные сведения. В частности, мы стали свидетелями ярких примеров этого в 44-дневной Отечественной войне.

Однако даже и после ее окончания враг не отказывается от своей позорной привычки. Так, 29 апреля минобороны Армении опубликовало информацию о ранении военнослужащего ВС Армении в направлении населенного пункта Дыг якобы в результате обстрела, открытого подразделениями Азербайджанской Армии.

Министерство обороны Азербайджана категорически опровергло эту информацию и заявило, что это очередная дезинформация Армении. Азербайджанское оборонное ведомство отметило, что в армии РА серьезной проблемой остаются дисциплинарные и военные неуставные взаимоотношения между личным составом.

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