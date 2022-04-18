Обнародованы темы переговоров между Путиным и Пашиняном

19 апреля состоятся переговоры Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, который будет находиться в России с официальным визитом.

19 апреля состоятся переговоры Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, который будет находиться в России с официальным визитом.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В нем говорится о том, что планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-армянских отношений стратегического партнерства и союзничества. Будет рассмотрен также ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая меры по восстановлению экономических и транспортных связей в регионе.