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Обнародованы темы переговоров между Путиным и Пашиняном

Обнародованы темы переговоров между Путиным и Пашиняном 19 апреля состоятся переговоры Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, который будет находиться в России с официальным визитом.
В регионе
18 апреля 2022 г. 16:29
Обнародованы темы переговоров между Путиным и Пашиняном

19 апреля состоятся переговоры Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, который будет находиться в России с официальным визитом.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В нем говорится о том, что планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-армянских отношений стратегического партнерства и союзничества. Будет рассмотрен также ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая меры по восстановлению экономических и транспортных связей в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Putin və Paşinyan arasında danışıqların gündəliyi açıqlanıb

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